Denize düşen arılar sahile vurdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nde uçan arılar ters rüzgar nedeniyle yön duygularını kaybederek denizde sürüklendi ve sahile vurdu. Sahilde çok sayıda ölü ve can çekişen arıyı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Ula\'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011\'in Haziran ayında \'Sakin Şehir\' ilan edilen Akyaka\'da bal arıları ters rüzgar ve uçuş mesafelerini ayarlayamamaları nedeniyle denize düştü. Denizde dalgalarla sürüklenen arılar Akyaka Sahili\'ne vurdu. Havanın 17- 20 derece dolayında seyrettiği Akyaka\'da vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaptıkları esnada sahile vuran arıları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

\'TERS RÜZGARDA ARILAR YÖN BULMA YETENEKLERİNİ KAYBEDEBİLİYOR\'

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, \"Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer olay yaşanmıştı. Bu arılar sahipsiz veya dışarıdan gelen arıcılara ait. Gökova Körfezi\'nde yerli halk tabiri ile \'Deli Mehmet\' denilen ters esen rüzgar vardır. Rüzgarın estiği yön aniden değişebilir. Arılar da bu ters rüzgara kapılarak denize düşmüş olabilir. Bunun yanında bu ters rüzgarlarda arılar yön bulma duyularını da kaybedebilir\" dedi.

Akyaka sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşırken, sahilde çok sayıda ölü veya ölmek üzere arıyı görenler vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.



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