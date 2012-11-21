Balinalar, köpeğin etrafını sardı

Yeni Zelanda'da katil balinalarla karşılaşan dalgıç, kendisini kayaların üzerine atmayı başardı. Fakat oyun için suda bekleyen köpeğinin durumu anlaması biraz uzun sürdü.

Yeni Zelanda’daki Mathenson koyunda dalmak için deniz kıyısına gelen bir dalgıç, etrafında katil balinaların yüzdüğünü görünce kayalara çıkarak onları izlemeye başladı.

O sırada sahibiyle oyun oynamak için denizde bekleyen köpeği ise bir süre dev balıklarla birlikte yüzmek zorunda kaldı.

Peşinden gelen katil balinayla oynayan köpek, kayalıklara doğru yüzerek karaya çıktı.