Denizde engelli gencin cesedi bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bedensel engelli Mikail Gökçek\'in (22) cesedi denizde bulundu. Gökçek\'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarıldı. Cesedin bedensel engelli Mikail Gökçek\'e ait olduğu belirlendi. Gökçek\'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gökçek\'in ölüm nedeni araştırılıyor.

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