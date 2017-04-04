Deniz Yücel'den teşekkür mesajı

Silivri Cezaevi'nde olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in avukatları aracılığıyla ilettiği mesajı, gazetesi Die Welt'te yayımlandı. "Dışarıya mektup yazamadığım için bu mesajı sözlü olarak harika avukatlarım aracılığıyla gönderiyorum" diyen Yücel, kendisi için sergilenen dayanışma dolayısıyla teşekkür etti. Yücel, "Hala tecritte olmama ve fiili olarak dışarıya mektup yazma yasağım olmasına rağmen, bana ve cezaevindeki diğer meslektaşlarıma gösterilen birbirinden çeşitli destek buraya kadar ulaşıyor. Bunun için çok teşekkürler" dedi.

"Hükümete muhalif gazetelerle dayanışma içinde olunmalı"

Yücel mesajında 'hükümete muhalif Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazeteleriyle dayanışma için abone olunması' çağrısında bulunarak, "Birkaç euro ile Türkiye'de basın özgürlüğüne somut bir katkıda bulunmak için Türkçe bilmek gerekmiyor" dedi. Yücel mesajının devamında, "Bana yasa dışı olarak mektup ve kartların teslim edilmemesi, bana yazmamanız için bir gerekçe teşkil etmiyor. Tam tersine" mesajı verdi.

Poschardt: Diplomatların ziyareti önemli

Die Welt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Uli Poschardt, Deniz Yücel için Türk makamlarının ziyaret izni vermesinden duyduğu memnuniyeti açıkladı. Poschardt RBB Info Radyo'ya verdiği demeçte, Alman diplomatların yapacağı ziyaretin, psikolojik açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Yücel'in tecritte olduğunu ve kendisinin iletişime açık bir gazeteci olduğunu belirten Poschardt, Yücel'in diplomatlar tarafından ziyaret edilecek olması nedeniyle gazetede şu an sevincin hakim olduğunu kaydetti.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Alman diplomatların Deniz Yücel'i cezaevinde ziyaret etmesi talebini onayladığını duyurmuştu. Gabriel bu talebi NATO dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde meslektaşı Çavuşoğlu'na bir kez daha ilettiğini belirtmiş ve ziyaret onayından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth İstanbul'da

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen'in bugün Silivri Cezaevi'nde Deniz Yücel'i ziyaret etmesi bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth bugün Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazetecilerle biraraya gelerek açıklama yapacak. Roth'un daha sonra Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor.

Deniz Yücel, "Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türk ve Alman vatandaşı olan Yücel'in Alman yetkililerle görüştürüleceğine dair söz vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bazı konuşmalarda Deniz Yücel'i 'Alman ajanı' ve 'PKK'nın temsilcisi' olarak nitelendirmiş, Alman hükümeti söz konusu suçlamaları "mesnetsiz" diye nitelendirmişti.