Deniz Yücel için özgürlük çağrısı

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Almanya'daki gazeteciler, siyasetçiler ve meslek birlikleri Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in ve hapisteki diğer gazetecilerin serbest bırakılması yönündeki taleplerini yineledi. "Deniz tahliye olana kadar durmayacağız” diyen Die Welt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Bavyera Radyo ve Televizyon Kurumu'na yaptığı açıklamada, tutukluluk şartlarının endişe verici olduğunu söyledi.

"Tecrit onun için bir cehennem, bir işkence. Bu koşullar onu bitirmek için bilinçli olarak uygulanıyor ve tabii bu da onu yıpratıyor” şeklinde konuşan Poschardt, Die Welt gazetesi olarak ellerindeki her imkanı kullandıklarını, "ancak bunun zorlu ve yorucu bir iş" olduğunu belirtti.

Deniz Yücel, "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Alman hükümeti ve insan hakları örgütleri bu suçlamaları gerçekdışı buluyor.

Alman hükümeti ve AB'ye eleştiri

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller ve Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Bärbel Kofler de Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yaptıkları açıklamalarla Yücel'in hala hapiste olduğunu hatırlattılar.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, bu bağlamda Alman hükümeti de eleştirdi. Başbakan Angela Merkel ve diğer Alman politikacıların, ilk kez Yücel vakası nedeniyle baskı altında bir gazetecinin adını "telaffuz ettiğini” kaydeden Mihr, "Sınır Tanımayan Gazeteciler olarak Alman vatandaşı olmayan gazeteciler söz konusu olduğunda da benzer bir tavır görmeyi umduklarını" belirtti.

Mihr, "Yücel'in tutuklanması en azından bir uyandırma zili oldu” derke, Avrupa Birliği'nin açıklamalarının ise açıklık konusunda eksik olduğunu söyledi.

Büyükelçilik önünde protesto

Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde bugün yaklaşık 50 kişi protesto gösterisi yaptı. Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler'in başını çektiği bir grup örgüt gösteri ile Türkiye'deki ifade ve basın özgürlüğü alanındaki kötüleşmeye dikkat çekmeyi amaçlıyordu.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus N. Beeko etkinlikte "Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar çok gazeteci hapiste değil” şeklinde konuştu. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Almanya temsilcisi Mihr de "Sadece mesleklerini icra ediyorlardı” dedi. Akşamüstü de Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde, Deniz Yücel ve tutuklu bulunan diğer gazeteciler ile dayanışma amacıyla dev bir konser düzenlenecek.

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AFP/AÜ/HS