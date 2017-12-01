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Deniz ulaşımına lodos engeli

BURSA, (DHA) - BURSA'dan İstanbul'a BUDO ve İDO ile yapılan deniz otobüsü ulaşımı seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi

01 Aralık 2017 12:47

BURSA, (DHA) - BURSA\'dan İstanbul\'a BUDO ve İDO ile yapılan deniz otobüsü ulaşımı seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi. İDO\'nun, Bandırma\'ya yaptığı deniz otobüsü ve feribot seferleri de kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Marmara bölgesinde etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Bursa\'nın Mudanya ilçesinden İstanbul\'a deniz otobüsü ile yolcu taşıyan BUDO ile Mudanya ve Bandırma’ya deniz otobüsü ve feribot ile taşımacılığı yapan İDO, bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
BUDO NUN YAPILAMAYAN SEFERLERİ (01-12-2017)
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

İDO NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ (01-12-2017)
07:45 Bandirma - Yenikapı - Bostanci Deniz Otobüsü
09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

Bu arada İDO’nun, kötü hafa koşulları nedeniyel İstanbul iç hatlar seferini ikinci bir duyuruya kadar iptal ettiği açıklandı.

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