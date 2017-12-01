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Deniz seferlerine lodos engeli

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) - MARMARA'da etkili olan lodos, deniz seferlerinde aksamalara neden oluyor

01 Aralık 2017 12:19

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) - MARMARA\'da etkili olan lodos, deniz seferlerinde aksamalara neden oluyor.
İDO\'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ikinci bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir\" denildi.
Şehir Hatları ise, \"06:45 Adalar-Beşiktaş,  07:45, 08:45 Karaköy-Bostancı ve 07:55, 08:35, 09:35 Bostancı-Karaköy seferlerimiz lodos nedeniyle iptal edilmiştir\" duyurusunu yaptı.
BUDO\'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre de, saat 07.30\'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Büyükçekmece), 08.30\'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 19.30\'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00\'deki sefer de aynı gerekçeyle yapılamadı.

(FOTOĞRAF)

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