Deniz Arcak: Kocamı ablam buldu

Şarkıcı Deniz Arcak eşiyle görücü usulü evlendiğini belirterek, "Eşim Akgün Fırat ile iki yıl önce evlendik. Aslında görücü usulü oldu. Kocamı ablam buldu; 'Siz ikiniz çok salak kişiler buluyorsunuz; birlikte gezin, eğlenin' dedi ama biz evlenmeye karar verdik. Bu sefer de, '21 yılda bir evleniyorsun, tadını çıkar' dedi" diye konuştu.

"Arabamı Ayet-el Kürsi'yle çalıştırırım" diyen Arcak, "Yakınlarım, 'Allah seninle çok ilgileniyor, sana dikkat etmemiz lazım' diyor. Kaygılarım olmadı çünkü hayata güvendim, hayat da bana ihanet etmedi" ifadesini kullandı.

Arcak'ın Posta gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:

"90'lar güzeldi, sevimli yıllardı ama artık başka şeyler yapmak istiyorum. Esas olarak müzisyenim ama oyunculuk ve sunuculuk da yapıyorum. Her sene bir tiyatro oyununda oynuyorum. YouTube'da 'Üf Noktası' adlı bir kanal açtık ve keyifli videolar yayınlıyoruz. Büyüyünce rafineleşmek bu galiba; kendimi iyi hissettiğim şeyleri yapıyorum. Sadece para için bir şey yapmıyorum çünkü satılık olmak istemiyorum. Benim ihtiyacım hayattan zevk almak, o da parayla mümkün değil.

Bana tembel, üşengeç diyorlardı. Tembellikten ziyade konsantrasyonumda problem vardı. Şimdi kendimi eğitmekle ilgili girdiğim yolda tembel olma şansım yok. Hırslarım yoktu ama artık azimli olmaya karar verdim. Hayat şimdi başlıyor."