Deniz Akkaya'dan moda tüyoları

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- MANKEN Deniz Akkaya, IF Wedding Fashion İzmir- 12\'nci Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\'nda hayranları ile buluşup moda tüyoları verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından, 16 - 19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - 12\'nci Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\'na manken Deniz Akkaya da katıldı. Bir modaevi standına gelen Akkaya, kendisi için özel olarak tasarlanan işlemeli abiye kostümü giydi. Türk kadınının modaya düşkün olduğunu belirten Deniz Akkaya, \"Türk kadını gerçekten giyinmeyi biliyor. Sokaklarımızda rengarenk cıvıl cıvıl genç kızlarımızı görüyoruz. Bu da modayı yakından takip ettiklerini gösteriyor\" dedi.



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