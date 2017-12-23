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Demre'de çiçekler açtı

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde, sıcak havaya aldanan bitkiler çiçek açarken, ortaya baharı andıran görüntüler çıktı

23 Aralık 2017 14:19

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde, sıcak havaya aldanan bitkiler çiçek açarken, ortaya baharı andıran görüntüler çıktı.
Demre\'de gündüzleri 18- 21 derece olan hava sıcaklığı baharı andıran görüntüler oluşturdu. Mart ayında açması beklenen sarı diken çiçekleri sıcak havaya aldanıp çiçek açtı. Nergisler, yabani laleler, begonviller de baharı beklemeden rengarenk çiçekleriyle çevreyi süsledi. Yabani laleleri toplayan Vedat Dirlik, \"Bu laleler normalde mart ayının ortasında çiçek açar. Bu sene havanın sıcak gitmesinden dolayı aralık sonunda çiçek açmış. Bu normal değil. Daha sonra bu laleler ölecek\" dedi.
İbrahim Başkan da, \"Kış ortasındayız. Demre\'de 21 derece hava sıcaklığı var. Türkiye\'nin her tarafında kar yağarken, burada portakal ve limon ağaçları çiçek açmış. Burada kışın ortasında bahar havası yaşıyoruz\" diye konuştu.

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