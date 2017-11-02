Demre'de 54 kaçak yakalandı

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Meis Adası\'na kaçmaya çalışan Pakistan, Sri Lanka ve Somali uyruklu 3\'ü kadın 54 kaçak yakalandı.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na saat 06.30 sıralarında, Kum Dağı bölgesinde yabancı uyruklu kişiler olduğu ihbarında bulunuldu. İhbar ardından sevk edilen jandarma ekipleri, bölgenin polisin sorumluluk sahasında olması dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne de haber verdi. Yapılan arama tarama çalışmalarında saat 07.30 sıralarında ormanlık alanda çalılar arasına gizlenmiş 42\'si Pakistanlı, 7\'si Sri Lankalı, 3\'ü kadın 5 Somalili toplam 54 kaçak yakalandı. Demre Spor Salonu\'na getirilen kaçakların, ifadelerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi. 54 kaçağın otobüsle İstanbul\'dan geldikleri ve tekneyle Yunanistan\'ın Meis Adası\'na kaçmaya çalıştığı belirlendi. Kaçaklar ilk ifadelerinde kendilerini kaçıracak kişilere para vermediklerini, Meis Adası\'nda 1000-2000 Euro vereceklerini söyledikleri kaydedildi.

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