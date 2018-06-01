Demirtaş, TRT'de 'göründü'; 3 saniye!

Uluslararası Şeffaflık Derneği TRT'nin ana haber programlarında cumhurbaşkanı adayları ve partilere mayıs ayı içerisinde ne kadar süre ayrıldığını hesapladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir ayda 105 dakika ayrılırken HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yalnızca 3 saniye ekranda göründü.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, muhalefet partileri 24 Haziran seçimleri öncesi kamu yayıncısı TRT’nin seçim sürecinde tüm adaylara eşit yer ayırmadığı itirazlarına devam ediyor. Partilerin seçim beyannamelerinde “TRT’yi kapatmak” ve “özelleştirmek” gibi vaatler yer alırken Şeffaflık Derneği, mayıs ayında TRT yayınlarını inceledi.

“2018 Seçimleri Sürecinde TRT İzleme Çalışması” başlıklı incelemede 4 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında TRT Haber kanalının “ana haber bültenlerinde” cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere ayrılan süreyi hesaplayan dernek, TRT’nin kamu yayıncılığını hatırlatarak siyasi yelpazeyi ‘bütün çeşitliliğiyle yansıtması’ çağrısı yaptı.

Adaylar içerisinde en az süre ayrılan isim Demirtaş

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin verilerine göre TRT Ana Haber’de AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 105 dakika, CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye 37 dakika, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’e 14 dakika, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu’na 5 dakika, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek’e 2 dakika yer ayrıldı. HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise ekranda en az yer verilen isim oldu. TRT Ana Haber bültenlerinde Demirtaş yalnızca 3 saniye göründü.

HDP hiç yok

Dernek, partilere ayrılan süreleri ise şöyle tespit etti:

AKP: 147 dakika

CHP: 25 dakika

MHP: 25 dakika

İYİ Parti: 14 dakika

Saadet Partisi: 5 dakika

Büyük Birlik Partisi: 5 dakika

Vatan Partisi: 2 dakika

HDP: 0 dakika