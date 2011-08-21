Demir Lady morarıyor







T24- Ukrayna’da turuncu devrimin demir lady’si olarak tanınan eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun yolsuzluktan yargılanırken 15 gün önce atıldığı cezaevinde morarmaya başladığı öne sürüldü. AB, Timoşenko’nun bağımsız doktorlarca muayene edilmesini istedi.









Hürriyet'in haberine göre, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı mahkemede yargıç ve görgü tanıklarıyla dalga geçtiği gerekçesiyle hapse atılan eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko’nun (50) hapiste morarmaya başladığı iddia edildi. Timoşenko’nun avukatı Yuriy Suhov, “Müvekkilimin vücudunda ne olduğu belirsiz mor lekeler oluşmaya başladı. Yuliya on adımda yoruluyor. Çok tuhaf bir durum. Müvekkilimin sağlığından şimdiki siyasi yönetim ve yargı sorumlu tutulacaktır” dedi.





Fare zehiri iddiası





Timoşenko, başbakan olduğu dönemde Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyor. Timoşenko’nun Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç tarafından susturulmak istendiğini öne süren “Batkovşina” Partisi’nin kurmaylarından Aleksander Turçinov, kadın siyasetçiye “zookumarin” isimli fare zehri verildiğini iddia etti.







AB: Bağımsız doktora muayene ettirilmeli







AB Dışişleri Temsilcisi Catherine Ashton adına açıklama yapan sözcü Timoşenko’nun esrarengiz hastalığıyla ilgili endişe duyduklarını, kadın siyasetçiye bağımsız doktorlarca muayene imkanı sağlanması gerektiğini söyledi.





Timoşenko’nun ortağı olan Viktor Yuşçenko’nun zehirlendiği, bu nedenle yüzünde çöküntüler olduğu öne sürülmüştü. Yuşçenko, daha sonra devlet başkanı olmuştu.