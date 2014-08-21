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Kültür-Sanat

Demet Gül’den sinema filmi

Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Maşuka rolünü canlandıran Demet Gül'ün yer aldığı A Quintet filminin prömiyeri 20. Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleştirildi

21 Ağustos 2014 01:43

Çağnur Öztürk

Kanal D’nin Ulan İstanbul dizisine Almanya’dan gelen Maşuka karakteriyle giren ve televizyon izleyicisi tarafından büyük ilgi gören Demet Gül, yurt dışında da birçok projede yer alıyor.

Ancak sadece oyuncu olarak değil yazar ve yapımcı olarak da karşımıza çıkıyor. Demet Gül’ün yer aldığı A Ouintet filminin prömiyeri 20. Saraybosna Film Festivali’nde dün akşam gerçekleşti.

Film, modern dünyada kimlik meselesini sorgulayan uluslararası beş yönetmenin çektiği beş ayrı bölümden oluşuyor.

Demet Gül ise “The House in the Envelope” bölümünün hem yazarlığını hem oyunculuğunu üstlendi.

 

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