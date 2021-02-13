Demet Akalın, Koronavirüs'e yakalandı

Birkaç gün önce eski eşi Okan Kurt'un Koronavirüs'e yakalanmasıyla evde karantinaya giren Demet Akalın'ın da Koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi duyuran Akalın, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Alişan ile sabah programı sunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'un Koronavirüs'e yakalanmasıyla programa çıkamamış evinde karantinaya alınmıştı. Pazartesi günü ekranlara geri döneceğini söyleyen Akalın'dan kötü haber geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, Okan Kurt'un ardından kendisinin de testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akalın paylaşımında "Dünkü Kovid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba" dedi.