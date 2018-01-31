Demba Ba resmen Göztepe'de

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig’de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı dünyaca ünlü golcü Demba Ba ile resmi sözleşme imzaladı. Göztepe’nin geçen hafta Bornova Stadı’nda oynadığı Kayserispor maçını da izleyen Senegalli golcünün sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi. Son olarak Çin’in Shanghai Shenhua takımında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş’a kiralanmıştı. Shenhua ekibinde ayağı kırılan ve 7 ay sahalardan uzak kalan Demba Ba’nın sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Göztepe’de 19 numaralı formayı giyecek Ba, yarın ilk idmanına çıkacak.