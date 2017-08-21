Demba Ba hırs küpü (yeniden)

Sabah kumsalda akşam sahada

Ailesi için koy kapattı

Beşiktaş ile anlaşmaya çalışan ünlü futbolcu Demba Ba, 3 gün önce geldiği Bodrum\'da rahat bir tatil yapabilmek için kaldığı otelin bir koyunu ailesi için kapattı. Gündüzleri kumsalda eşi ve üç çocuğu ile dinlenen ve eğlenen Demba Ba ise akşam saatlerinde çıktığı antrenmanlarda hırslı hareketleri ile dikkat çekti.

EŞİ VE ÇOCUKLARI İÇİN KOY KAPATTI TATİLİN TADINI ÇIKARDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesine üç gün önce tatile gelen ve lüks bir otelde eşi ve üç küçük çocuğu için bir rezidans kapatan Senagelli yıldız futbolcu Demba Ba\'nın ailesinin rahatı için bulunduğu otelin bir koyunu locaları ile birlikte kapattı. Gündüz saatlerinde eşi ve çocukları ile birlikte kumsalda güneşlenen, yüzen ve iskeleden denize giren Demba Ba\'nın keyfinin yerinde olduğu görüldü. Akşam saatlerinde ise eşi ve çocuklarını bulundukları plajda bırakarak yardımcı antrenörü ile birlikte Bodrum Belediyespor\'un sahasına giderek 1 saat 40 dakika antrenman yapan Demba Ba\'nın sürat ve çabukluk antrenmanı yaptığı ve çok hırslı olduğu görüldü.

ORMAN İLE GÜNDOĞAN\'DA BULUŞACAK İDDİASI

Beşiktaş ile sözleşmek için her türlü fedakarlığ ıyapmaya hazır olduğunu belirten Demba Ba, \"Bodrum\'da çok iyi tatil yapıyorum kendimi formda hissediyorum, Bu yıl yine Beşiktaş şampiyon olur bende her türlü zeminde anlaşmak için elimden geleni yapacağım, uzadıkça daha çok strese gİriyorum\" dedi. Demba Ba antrenmandan sonra kaldığı otele geri döndü. Ünlü futbolcunun iki gün daha Bodrum\'da kalıp İstanbul\'a döneceği ve kulüp Başkanı Fikret Orman \'ın Gündoğan mahallesindeki turistik tesiste bir araya geleceği iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Demba Ba sahilde plajda eşi ve çocukları ile yüzerken güneşlenirken sohbet ederken

-Demba Ba antrenman yaparken yardımcı antrenörü ile birlikte

-Antrenmanı bitirmesi

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM,(DHA)

