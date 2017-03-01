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Spor

Demba Ba antrenmanlara başladı

Beşiktaş'ta Rizespor hazırlıkları hız kesmeden başladı

01 Mart 2017 11:42

Süper Lig'de derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Derbi mücadelesinde forma giyen futbolcular, sabah antrenmanında yaptığı yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer oyuncular ise Sancaktepe Belediyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giydi.

Teknik direktör Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 35'er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmada Hüseyin Yılmaz, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, Tosic, Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Mustafa Apardı ve Aboubakar'a ilk 11'de görev verdi.

Müsabakada siyah-beyazlıların gollerini Aboubakar, Aras Özbiliz (2) ve Mustafa Apardı kaydetti. Sancaktepe Belediyespor'un tek golünü ise Nuri Kaya penaltıdan attı.

Demba Ba antrenmanlara başladı

Beşiktaş'ın devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba, yeniden formasını giymeye hazırlandığı siyah-beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı.

Sakatlığı nedeniyle ABD'nin Los Angeles kentinde tedavi olan ve bugün İstanbul'a gelen Senegalli forvet, Caner Erkin'le bireysel programı doğrultusunda şut çalışması yaptı.

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