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Yaşam

Delal Dink'ten sade düğün

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Hrant Dink’in kızı Delal Dink ile dünya evine girdi.

18 Aralık 2011 02:00


T24-  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş dün Hrant Dink’in kızı ve Hrant Dink Vakfı’nın kurucularından Delal Dink ile dünya evine girdi.



Milliyet'in haberine göre, Dink ve Koptaş Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde dün aile dostlarının katıldığı bir törenle evlendi. Çiftin davetiyesinde eski Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel’e yazdığı şiire de yer verildi.


“... Aşk bu, kolay mı öyle kapıp da kaçmak... Sırtlayıp taşınması gerekirdi geleceğe... Beslenmesi gerekirdi. Azalmanın değil çoğalmanın hücresiydi sırtladığımız... Bütün hallerimizin çekirdeğiydi.”


Delal Dink ve Rober Koptaş’ın düğününde sağdıç olarak Siranuş ve Dr. Avedis Demir bulundu.

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