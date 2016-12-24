Del Potro Avustralya Açık'ta yok!

Juan Martin Del Potro, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Del Potro'nun fiziksel olarak kendini hazır hissetmediğini için 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık'ta yarışmayacağı bildirildi.

Bileğindeki sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıl kortlardan uzak kalan del Potro, "Tenis beni iki yıl boyunca beklediyse, Avustralya da bir yıl bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Arjantinli tenisçi, Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmış ve 2009 yılında ise ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.