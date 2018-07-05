Dede ve torunlarından Leyla ve Eylül için sessiz eylem

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Ahmet Ersin Yaşar (60), torunları Ahmet Eyüp (10) ve Liva Metin (6) ile birlikte ölümleriyle Türkiye’yi yasa boğan Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara ile şiddet gören ve öldürülen hayvanlar için sessiz eylem yaptı.

Kayseri Valiliği Basın ve Yayın eski Müdürü Ahmet Ersin Yaşar ve torunları Ahmet Eyüp (10) ile Liva Metin, cocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için Cumhuriyet Meydanı\'nda sessiz eylem yaptı. Liva Metin, elindeki pankartta Ankara\'da cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara (8) ile Ağrı\'da 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir\'in (4), ağabeyi Ahmet Eyüp Metin ise öldürülen ve şiddet gören köpeklerin fotoğraflarını taşıdı.

​Konuya dikkat çekmek için eylem yaptıklarını dile getiren Ahmet Eyüp Metin, \"Eylül ve Leyla için ve yine konuşamadıkları için öldürülen hayvanların sesi oluyoruz. Onlar için sessiz eylem yapıyoruz” dedi.

Dede Ahmet Ersin Yaşar ise bir haftadır bu yöndeki acı haberleri izlediklerini ifade ederek, \"Torunlarım, bizler söz konusu haberleri görünce üzüldük. Hepimizin çocuğu var. Beni aradılar torunlarım, kendileri pankart hazırlamışlar ve ‘Dede bizi Cumhuriyet Meydanı’na götür, \'eylem yapacağız, protesto edeceğiz’ dediler. Ben de onların bu duyarlı davranışına destek olmak için buraya getirdim. Bu konuda tüm halkımızın duyarlı olması lazım. Bu sorunların düzelmesi için de eğitim önemli ve şart” diye konuştu.

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