Debaltsevo düştü



Ukraynalılar, çarşamba sabahı televizyonlarını açtıklarında ürkütücü bir manzara ile karşılaştı. Televizyonlar ellerinde kalaşnikof ve ağızlarında sigaralarla kahkahalar atan Rusya yanlısı ayrılıkçıları Debaltsevo sokaklarında zafer naraları atarken gösteriyordu.

Ayrılıkçılar, kenti büyük ölçüde ele geçirmiş, çok sayıda Ukrayna askerini esir alıp, kelepçelemişti.

Debaltsevo, Donetsk ve Luhansk kentleri arasında demiryolu ve otobanların kesiştiği, stratejik önem taşıyan bir noktada bulunuyor. Ayrılıkçılar, Belarus'un Minsk kentinde yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettikleri Debaltsevo'nun Minsk'te üzerinde mutabık kalınan anlaşma kapsamında bulunmadığını ileri sürüyor.

Kentten iyi haberler gelmiyor

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Sergey Glavşko ise "terörist" olarak tanımladığı ayrılıkçıları ateşkes anlaşmasına uymamakla suçladı. Kentin durumunu "vahim" olarak tanımlayan Glavşko, "Rus ordusu tarafından desteklenen teröristler başka bölgelerdeki birliklerini Debaltsevo sınırına yığdı. Hem piyade birlikleri hem de iyi teknik imkanlara topçular söz konusu. Tüm anlaşmalara rağmen bulunduğumuz beş noktaya saldırı düzenlendi" diye konuştu.

Ayrılıkçılar, Debaltsevo'den aldıkları cesaretle başka kentleri de ele geçireceklerini açıkladı. 25 bin nüfuslu kentte devam eden çatışmalarda kaç kişinin öldüğü ise henüz belli değil. AGİT gözlemcilerinin bölgeye girişleri ayrılıkçılar tarafından engellendiği için son durum hakkında sağlıklı bilgi edinilemiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Budapeşte ziyareti sırasında yaptığı açıklamada silahlı çözümden yana olmadıklarını belirterek bazı çekinceleri olduğuna da dikkat çekti. Bölgede yaşananların bir açıklaması olduğunu ileri süren Putin, "Bunların olacağı önceden belliydi. Minsk'teki görüşmelerden yaklaşık bir hafta önce Ukrayna birlikleri kenti kuşatmıştı. Bu durumu Minsk'teki toplantıda açıkça dile getirdim" dedi.

Putin ne bekliyor?

Kiev hükümetini silah bırakmaya davet eden Putin, bunun karşlığında da ayrılıkçıların, tutsak aldıkları Ukrayna askerlerini serbest bırakmalarını önerdi. "Ümidim, milis güçleri temsilcileri ve Donetsk - Luhansk Halk Cumhuriyeti yöneticilerinin, askerlere zorluk çıkarmamaları, çatışma bölgelerini terk ederek ailelerine kavuşmaları" diye konuşan Putin, beklentilerini bu şekilde dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki taraf da Rusya'yı ateşkesin ihlal edilmesine neden olmakla suçladı. Görüşmede Biden, Rusya'nın bu şekilde devam etmesi durumunda tutumunun bedelini ağır ödeyeceğini dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi de toplanarak Rusya'nın gündeme getirdiği ve tarafların Minsk anlaşmasına uymaları ile Ukrayna'nın bağımsızlığını gözetmelerini şart koşan karar tasarısını kabul etti. Ancak önceki aylarda Rusya'nın tüm çözüm önerilerini veto ettiğine işaret eden ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Samantha Powers, Rusların şimdi sergilediği tutumu "Kelimenin tam anlamıyla ironik" olarak tanımladı.