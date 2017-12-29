T24 LogoT24 Logo
Spor

De Bruyne, City'nin Messi'si

Barcelona'nın eski yıldızı Xavi Hernandez, Manchester City'ye , Guardıola'ya ve  Kevin de Bruyne'e övgüler yağdırdı İstanbul (DHA) Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi Hernandez, eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City hakkında övgü

29 Aralık 2017 13:53

Barcelona\'nın eski yıldızı Xavi Hernandez, Manchester City\'ye , Guardıola\'ya ve  Kevin de Bruyne\'e övgüler yağdırdı

İstanbul (DHA)

Barcelona\'nın efsane isimlerinden Xavi Hernandez, eski hocası Pep Guardiola\'nın çalıştırdığı Manchester City hakkında övgü dolu sözler söyledi. 
Guardiola\'nın İngiliz ekibine, Barcelona\'nın kodlarını yüklediğini belirten Xavi, Kevin de Bruyne\'ün Manchester\'da Messi rolünü üstlendiğini de ifade etti. 
Manchester City ile bu sezon muhteşem bir ivme yakalayan Guardiola, Premier Lig\'de en yakın rakibine 15 puan fark atarak zirveye oturdu.
Pep\'in takımları takım olarak maçları kazandığının altını çizen Xavi, \"Ancak buna rağmen bazen özel işler yapacak oyuncuya ihtiyaç vardır. Barcelona\'da Messi vardı. Manchester City ise Kevin De Bruyne\'e sahip\" diye konuştu.
Belçikalı yıldızdan övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu \"Bruyne ne zaman topu ayağına alsa özel bir şeyler yapacağını hissetiriyor\" ifadelerini kullandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BarcelonaXavi Hernandez Manchester CityGuardıolaBruyneDHA BarcelonaXavi HernandezPep GuardiolaManchester CityXavi KevinBruyne Manchester MessiCityGuardiola Premier LigPepXaviBarcelona MessiKevin De BruyneBelçikalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24