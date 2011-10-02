-Davutoğlu ve Günay Kırım'da SİMFEROPOL (A.A) - 02.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yazar Cengiz Dağcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Kırım'a geldi. Kalabalık bir heyetle Simferopol havaalanına gelen Davutoğlu ve Günay'ı, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Georgiy Pisore, Ukrayna cumhurbaşkanının Kırım Temsilcisi Victor Plakida, Kırım-Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve diğer yetkililer karşıladı. Londra'da hayatını kaybeden yazar Dağcı, AK Mescit'te kılınacak cenaze namazından sonra memleketi Kızıltaş'ta toprağa verilecek. -Alman vakıflarına ilişkin iddialar- Davutoğlu ve Günay Esenboğa havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Alman vakfının terör örgütü PKK ile ilişkisi hakkındaki sözlerini hatırlatması üzerine Davutoğlu, bugün daha kültür ağırlıklı bir soru almayı beklediğini belirterek, şunları söyledi: "Sayın Başbakanımızın vurguladığı husus terörün değişik görünümler altında farklı destekleri söz konusu olabiliyor. Bazen böyle bir destek sağladığını düşünmeksizin de destek sağlandığı durumlar olabiliyor. Bizim için şu anda terörün bütün kaynaklarının, beslendikleri kaynaklar ne olursa olsun kurutulması büyük önem taşıyor ve sivil faaliyetler çerçevesinde herkesin bu faaliyetlerin teröre ne ölçüde imkan sağladığı konusunda bilinçli ve duyarlı olmasını beklemek bizim hakkımız. Dolayısıyla eskiden beri zaten bu çalışmaları hep yakından takip ettik, sadece Alman vakıfları çerçevesindeki faaliyetler için söylemiyorum. Genel olarak bütün bu irtibatlar ilgili devlet kurumları tarafından yakından takip ediliyor ve gerekli girişimler yapılagelmiştir, bundan sonra da gerekli girişimler yapılır. Önemli olan bu duyarlılığın herkes tarafından gösterilmesi ve bu çerçevede hareket edilmesi."