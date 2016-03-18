Davutoğlu: Uzlaşma için umutluyuz



TSİ 09:50 : Başbakan Ahmet Davutoğlu, 29 Kasım ve 7 Mart’ta düzenlenen zirvelerden sonra Avrupa Birliği (AB) ile bugün yapılacak üçüncü zirvede sığınmacı krizine ilişkin ortak bir zemin üzerinde anlaşılacağından umutlu olduğunu kaydetti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bizim bu açık ve insani teklifimiz hala masadadır. Bugün AB Zirvesi'nde yaşanacak gelişmeleri birlikte izleyeceğiz. Eğer bu teklifimiz paket olarak kabul görürse Türkiye Ege Denizi’nden aldığı her mülteci karşılığında bir mülteciyi kamplardan Avrupa’ya gönderecek. Dolayısıyla Türkiye hiçbir şekilde bazı muhalefet partilerinin iddia ettiği gibi 'bir göçmen deposu haline gelecek' gibi tabirler kullanıyorlar. Bu söz konusu bile olmayacak" dedi.

TSİ 08:00: AB devlet ve hükümet başkanları Türkiye ile yapılacak mülteci anlaşmasının çerçevesi üzerinde anlaştılar. Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Davutoğlu ile yapılacak müzakerenin ‘kolay geçmeyeceğini' söyledi.

Zirvenin başlıca müzakere maddesini, Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçerek AB'ye kural dışı giriş yapan sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi oluşturuluyor. Böylece insan kaçakçılarının yardımıyla AB ülkelerine gitmenin cazip olmaktan çıkarılması düşünülüyor. Yunanistan'daki mülteci adayları iltica başvurusunda bulunabilecekler. Yunanistan, güvenli ülke Türkiye'den geldikleri gerekçesiyle başvuruları ret edebilecek.

Almanya Başbakanı Merkel, ‘bu düzenlemenin hukuki bakımdan uygun olması ve bütün sığınmacılara bireysel başvuruda bulunma hakkını garanti etmesi gerektiğini' söyledi.

Türkiye'nin beklentileri

Zirvede Türkiye’nin AB’den istediği üç temel talep var: Haziran 2016’da Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması, AB üyelik müzakerelerinin hızlandırılması ve 2018 yılına kadar Türkiye’ye 3 milyar euro daha aktarılması. Böylece de AB’den Türkiye’ye mali yardımın hacmi 6 milyar euroya ulaşmış olacak. AB de Türkiye'den önlemlerini artırmasını ve mülteci akınını yavaşlatmasını istiyor.