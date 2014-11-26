T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu, Tunceli'de neden el öptüğünü anlattı

Ahmet Davutoğlu: Ne haddimize, bizden yaşlı birine, bir dedeye el öptürmek

26 Kasım 2014 13:58

Parti grubunda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Tunceli'de yaşlı bir adamın elini öptüğü fotoğrafla ilgili "Ne haddimize yaşlı bir dedeye el öptürmek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, Tunceli'de bir yaşlının elini öpmek istediğini belirterek, "Ne haddimize, bizden yaşlı birine, bir dedeye el öptürmek. Ben de mukabele ederek onun eline sarıldım. Doğal olarak gelişmiş olan o resmin simgesi şudur; bundan sonra, kimse bizim önümüzde diz çökmeyecek. Kimse devletin önünde diz çökmeyecek. Kimse devleti temsil eden kişilerin ellerini öpmeyecek. Çünkü bundan sonra amir olan millettir, memur olan devlettir. El öpecek olan devlettir" dedi.

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlutunceli el öpmekhaber

İlgili Haberler

Davutoğlu, protestolar nedeniyle Tunceli'deki ziyaretini iptal etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Tunceli’deki protestolar nedeniyle belediye ziyaretini iptal etti

Davutoğlu 'Dersim' dedi, Tunceli Üniversitesi'nin yeni ismini açıkladı

'Dersim’de eski kışla müzeye dönüştürülecek ve adı da Dersim Müzesi olacak'

Davutoğlu: Marksist örgütler Alevilikten arındırılmış bir Alevilik çıkarmaya çalışıyor

'Cemevinde gördünüz 'Hak Ali, Hak Muhammed Ali sofrasına buyrun' diyor...'

'Bahçeli, cesaretin varsa, hain ve terörist sözlerini Tunceli'de yüzlerine söyle'

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü tavrına bakıp ona göre cevap vereceğim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24