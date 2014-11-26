Davutoğlu, Tunceli'de neden el öptüğünü anlattı

Parti grubunda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Tunceli'de yaşlı bir adamın elini öptüğü fotoğrafla ilgili "Ne haddimize yaşlı bir dedeye el öptürmek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, Tunceli'de bir yaşlının elini öpmek istediğini belirterek, "Ne haddimize, bizden yaşlı birine, bir dedeye el öptürmek. Ben de mukabele ederek onun eline sarıldım. Doğal olarak gelişmiş olan o resmin simgesi şudur; bundan sonra, kimse bizim önümüzde diz çökmeyecek. Kimse devletin önünde diz çökmeyecek. Kimse devleti temsil eden kişilerin ellerini öpmeyecek. Çünkü bundan sonra amir olan millettir, memur olan devlettir. El öpecek olan devlettir" dedi.