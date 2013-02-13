Davutoğlu: John Kerry Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye ziyaretinin kesinleştiğini ve şu anda tam tarihin belirlenmeye çalışıldığını belirterek, ''Bugünlerde ekiplerimiz bu ziyaretin takvimi hakkında çalışıyorlar. Bu ziyaretin gerçekleşmesi bu anlamda kesinleşti'' dedi.

Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un Türkiye'nin AB müzakere sürecinde Fransa'nın daha önce bloke ettiği 5 fasıldan biri olan 22. faslın açılması konusunda Türkiye'ye yardımcı olacaklarını açıklamasına ilişkin ise ''Bugün Fransa daha önce benimsediği tutumunu değiştirme kararı aldığını bize resmen bildirdi.

Bugün, başlangıç itibariyle bir fasıl, ama bundan sonra da Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırılması için bir siyasi iradeye sahip olduklarını ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını bize ifade ettiler'' şeklinde konuştu.