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Politika

Davutoğlu İstanbul'dan mı aday?

AKP, 7 Haziran seçimlerinde oy kaybı yaşadığı İstanbul’da listeler için düğmeye bast

17 Eylül 2015 11:29

AKP kulislerinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da bu kez Konya yerine İstanbul’dan aday olacağı iddia edildi.

Davutoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki seçim bölgesi olan 1’inci bölgeden aday olabileceği belirtildi.

Davutoğlu’nun seçim çevresini değiştirmesine ilişkin kulislerde, “Konya’da bir sıkıntı yok ancak İstanbul’da var. Sadece İstanbul değil birçok ildeki oy kayıplarını telafiye yönelik aday listelerindeki değişiklikler de dahil çok kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede Sayın Başbakan’ın seçim çevresinin değiştirilmesi ihtimali de üzerinde konuşulan konulardan. Ancak şu anda bu yönde verilmiş kesin bir karar yok” değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı İstanbul Milletvekili Berat Albayrak’ın da seçim çevresi bu bölge olduğu kaydedildi.

 

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