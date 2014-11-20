Davutoğlu Bağdat yolcusu



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Iraklı mevkidaşı Haydar El İbadi'nin daveti üzerine 20-21 Kasım'da Irak'ta temaslarda bulunacak.

Gözlemciler ziyareti Irak’ta yeni hükümetin kurulmasının ardından ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

IŞİD tehdidiyle mücadele konusunun Davutoğlu'nun Bağdat temaslarında öne çıkması bekleniyor.

Ankara, IŞİD'i ortaya çıkaran sebeplerin öncelikli olarak hedef alınması ve bu sebeplerin ortadan kaldırılmasını da içeren kapsamlı bir terörle mücadele yaklaşımı savunuyor.

Bunun yanı sıra ikili ilişkiler, enerji ve enerji güvenliği konularının ele alınması bekleniyor.

3 yıl sonra ilk ziyaret

Üç yıldır ilk kez bir Türk Başbakan Bağdat'a ziyarette bulunuyor. Başbakan düzeyinde son ziyaret, Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 28-29 Mart 2011'de Bağdat, Necef ve Erbil’e yapılmıştı.

Ankara-Bağdat ilişkileri Nuri El Maliki döneminde gerilmişti.

Davutoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Irak Meclis Başkanı Selim El Ceburi ile görüşmesi planlanıyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Özerk Yönetimi'nin (IKYB) başkenti Erbil'de uğrayacak Davutoğlu'nun IKYB Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesi öngörülüyor.