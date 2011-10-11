-Davutoğlu, Ansari ile görüştü ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı M. Hamid Ansari ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Swiss Otel'de yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve ilişkileri geliştirmenin yolları üzerinde duruldu. Görüşmede Irak konusunun gündeme geldiği bildirilirken, Davutoğlu'nun, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin Ankara'ya yapacağı ziyareti kapsamında Irak ve Türkiye ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmeleri anlattığı kaydedildi. Konuk cumhurbaşkanı yardımcısı Ansari ile Bakan Davutoğlu'nun, görüşmede, Suriye ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği belirtilirken, ayrıca, Türkiye ile Hindistan arasında enerji alanında yapılabilecek muhtemel bir işbirliğinin ele alındığı ifade edildi.