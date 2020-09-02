Davide Santon transferinde sona yaklaşıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda PAOK karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle veda eden Beşiktaş'ta sağ bek için Davide Santon ve kulübü Roma ile anlaşma sağlandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye dönmesinin ardından Douglas'la da yol ayrımında bulunulması nedeniyle Yunanistan deplasmanına götürülmemesi sonrasında sağ bekte görev yapan Jeremain Lens, PAOK maçında yenilen 3 golde de hatasıyla dikkat çekmişti.



Bu bölgeye yeni bir transferle takviye etmek isteyen yönetim; İtalyan sağ bek Davide Santon'u kiralamak için Roma ile de el sıkıştı.

42 maçta 2 asist yaptı

Roma'ya 2 sezon önce 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 1,87'lik İtalyan futbolcu, İtalya Serie A'da 42 karşılaşmada forma giyip, 2 asist yaptı.



Piyasa değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.