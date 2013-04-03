David Hawkins'e 4 yıl doping cezası

TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray Medical Park oyuncusu David Hawkins'e doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl ceza verdi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray Medical Park'ın ABD'li oyuncusu David Hawkins'e, doping numunesinde yasaklı maddeye rastlandığı için 4 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.



Hawkins'in 2. olayı



David Hawkins, Roma'dayken 5 Haziran 2007'deki Siena maçından sonra testi benzer bir sebeple pozitif çıkmış ve 3 ay ceza almıştı. David Hawkins'in cezası yaz dönemine denk geldiği için hiç maç kaçırmamıştı.



Chatman itiraf etti, 3 ay ceza aldı



Türkiye'de Mire Chatman benzer bir ceza aldı ancak itiraf ettiği ve B numunesini açtırmadığı için üç ay cezayla kurtulmuştu.