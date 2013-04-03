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Spor

David Hawkins'e 4 yıl doping cezası

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaraylı David Hawkins'e 4 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi

03 Nisan 2013 10:42

TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray Medical Park oyuncusu David Hawkins'e doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl ceza verdi.
 
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray Medical Park'ın ABD'li oyuncusu David Hawkins'e, doping numunesinde yasaklı maddeye rastlandığı için 4 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.


Hawkins'in 2. olayı


David Hawkins, Roma'dayken 5 Haziran 2007'deki Siena maçından sonra testi benzer bir sebeple pozitif çıkmış ve 3 ay ceza almıştı. David Hawkins'in cezası yaz dönemine denk geldiği için hiç maç kaçırmamıştı.


Chatman itiraf etti, 3 ay ceza aldı


Türkiye'de Mire Chatman benzer bir ceza aldı ancak itiraf ettiği ve B numunesini açtırmadığı için üç ay cezayla kurtulmuştu.

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