David Beckham'dan evlilik itirafı

İngiliz eski futbolcu David Beckham, modacı Victoria Beckham ile 19 yıllık evliliği hakkında konuştu.

Avustralya'da yayın yapan bir TV kanalına röportaj veren David Beckham, Victoria Beckham ile 19 yıldır devam eden evliliği hakkında, "Bu kadar uzun zaman evli olmak her zaman zor iştir" dedi.

Beckham, bu durumun zamanla biraz daha karmaşık hale geldiğini sözlerine ekledi.

Dört çocuk babası olan Beckham, "Bazen küçük şeyler büyük fark yaratabiliyor" diye konuştu.

David Beckham, bunu çocuklarıyla birlikteyken çok daha iyi bir şekilde anladığını da belirtti.

Victoria Beckham da daha önce Vogue dergisine verdiği röportajda "Birlikte çok daha güçlüyüz" demişti.