David Alaba, Real Madrid'le anlaştı

Sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacak David Alaba, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'le sözleşme uzatmayacağını açıklayan David Alaba, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.
Sky Sports Germany'nin haberine göre Avusturyalı yıldız İspanyol kulübüyle 5 yıllık kontrat imzalayacak.
13 yıllık Bayern Münih kariyerini sonlandıran Alaba, sayısız başarılara imza attı. 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alaba, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.
Bavyera ekibiyle 427 maça çıkan tecrübeli oyuncu 33 gol atıp 53 asist yaptı.