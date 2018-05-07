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Datça'da hortum

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi ile Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) arasında, deniz üzerinde oluşan hortum görenleri şaşkına çevirdi

07 Mayıs 2018 16:26

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesi ile Yunanistan\'ın Sömbeki Adası (Simi) arasında, deniz üzerinde oluşan hortum görenleri şaşkına çevirdi.
Datça ilçe merkezi İskele Mahallesi Kargı Koyu Mevkii, Datça Meteoroloji Müdürlüğü binası üzerinden, saat 11.00\'de net bir şekilde görüntülenen hortum, bir süre denizden gökyüzüne doğru yükseldi. Gökyüzünde adeta kara bulutların arasında açılan bir deliğe doğru hareket eden hortum, yağmurun yağmasından sonra Sömbeki Adası\'na doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Yaklaşık 10 dakika kadar süren doğa olayı, amatör bir kameraman tarafından görüntülendi.

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