T24 LogoT24 Logo
Politika

Datça'da HDP binası açıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yeni ilçe örgüt binası törenle hizmete açıldı

29 Nisan 2018 13:15

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yeni ilçe örgüt binası törenle hizmete açıldı.
İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi\'ndeki ilçe binasının açılış törenine, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Datça ilçe eş başkanları Bülent Basut ve Hürriyet Karadeniz ile partililer katıldı. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan açılış töreninde yaptığı konuşmada, \"Biz gerçekleri gören bir yerden politika yapıyoruz. Biz aslında, bütün taşları yerinden oynattık\" dedi. Konuşmasının ardından, ilçe binasının açılışını gerçekleştiren ve daha sonra davul zurna eşliğinde partililerle birlikte halay çeken Ertan, Datça\'daki programını esnafı dolaşarak tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetMuğla DHA MUĞLA DatçaHalkların Demokratik Partisi HDPMahallesi Ambarcı CaddesiHDP Van Milletvekili BediaErtan HDP DatçaBülent BasutHürriyet KaradenizErtanBizKonuşmasınınErtan DatçaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24