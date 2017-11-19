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Ekonomi

Datça domatesi üreticiyi güldürdü

Ali GÜNDOĞAN/DATÇA (Muğla), (DHA)- AKDENİZ'deki kötü hava koşulları nedeniyle farklı pazar arayan toptancılar, Datça domatesinin 20 kiloluk kasasını 25- 30 liradan satın almaya başladı

19 Kasım 2017 12:44

Ali GÜNDOĞAN/DATÇA (Muğla), (DHA)- AKDENİZ\'deki kötü hava koşulları nedeniyle farklı pazar arayan toptancılar, Datça domatesinin 20 kiloluk kasasını 25- 30 liradan satın almaya başladı.
Datça ilçesinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında tarlada yetişen güz domatesi, iç piyasada tüketime sunuluyor. Datça\'nın Karaköy, Kızlan ve Emecik mahallelerinde ılıman iklim olması nedeniyle yetişen tarla domatesinin 20 kilo gelen bir kasası 25- 30 liradan alıcı buluyor. Datça\'da 25 yıldan bu yana tarla domatesi yetiştirdiğini söyleyen üretici Tuncay Kayan, şöyle dedi:
\"Datça\'nın mahalle statüsüne kavuşan 3 köyünde ekim ayında tarlamıza domatesimizi eker ve ocak ayı başına kadar hasadına devam ederiz. Şehrin ılıman iklim ve sahile yakın olması nedeniyle görünümü sera domatesine benzemez. Geçen yıllarda Rusya ile yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ihracat kesildi. Bu yıl ise gelen yoğun talep üzerine iç pazara yöneldik. Karaköy başta olmak üzere Kızlan ve Emecik mahallelerinde 3 bin dönüme yakın tarlada domates üretimi yapılıyor. Bu yılın ilk satışını yaptık. Önceki yıllara göre kasa başına çok iyi fiyat verildi. Akdeniz Bölgesi\'nde yaşanan don, fırtına ve yağmurlar toptancıları Datça\'ya yöneltti. Pazarda kilosunun 2 liraya kadar çıkması bizleri sevindirdi.\"

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