Darüşşafaka'dan iki transfer

İSTANBUL,(DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Basketbol, Zanis Peiners ve Jordan Loyd\'u kadrosuna kattığını açıkladı.

2018 ULEB Avrupa Kupası\'nı müzesine götüren ve Basketbol Süper Ligi\'nde 2017-2018 sezonunu 6\'ncı sırada bitirdikten sonra play-offlara çeyrek finalde veda eden Darüşşafaka, iki sezondur takımın başında olan başantrenör David Blatt ile yollarını ayırdıktan sonra Ahmet Çakı ile anlaştı ve ardından transfer düğmesine bastı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Letonyalı forvet Zanis Peiners ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki senelik anlaşma imzalandığı kaydedilirken, Amerikalı guard Jordan Loyd’un ise bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllığına kadroya katıldığı duyuruldu.