Darüşşafaka Tekfen - Zalgiris: 71 - 75

İSTANBUL,(DHA) -
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 4, Brown 11, Peiners 2, Evans 6, Eric 9, Kidd 4, McCallum 17, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 2, Oğuz Savaş 4, Diebler 12
ZALGİRİS: Walton 4, Grigonis 10, Ulanovas 6, White 10, Davies 17, Westermann 12, Birutis, Milaknis 8, Jokubaitis 2, Kavaliauskas, Walkup 6
1. PERİYOT: 19-15
DEVRE: 39-33
3. PERİYOT: 53-49
5 FAULLE ÇIKAN: 30.26 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)
THY Avrupa Ligi 13\'üncü hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, Litvanya ekibi Zalgiris\'e 75-71 yenildi.
Darüşşafaka Tekfen, bu sonuçla üst üste 11, toplamda ise 12\'nci yenilgisini alarak son sırada kaldı.