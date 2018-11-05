Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ: 78-82

İSTANBUL (DHA)

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 11, Peiners 8, Evans 10, Oğuz Savaş 6, Berk Demir 4, Diebler 14, Kartal Özmızrak 3, Eric 19, Muhammed Baygül

TOFAŞ: Garrett 23, Mejia 16, Weems 15, Kadji 4, Withey 8, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 8

1\'İNCİ PERİYOT: 16-24

İLK YARI: 38-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 5\'inci hafta müsabakasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen\'i 82-78 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip 4\'üncü galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım ise 4\'üncü lig maçında 3\'üncü kez yenildi.