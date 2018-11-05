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Spor

Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ: 78-82

İSTANBUL (DHA) SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 11, Peiners 8, Evans 10, Oğuz Savaş 6, Berk Demir 4, Diebler 14, Kartal Özmızrak 3, Eric 19, Muhammed Baygül

05 Kasım 2018 01:22

İSTANBUL (DHA)

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 11, Peiners 8, Evans 10, Oğuz Savaş 6, Berk Demir 4, Diebler 14, Kartal Özmızrak 3, Eric 19, Muhammed Baygül
TOFAŞ: Garrett 23, Mejia 16, Weems 15, Kadji 4, Withey 8, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 8
1\'İNCİ PERİYOT: 16-24
İLK YARI: 38-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 5\'inci hafta müsabakasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen\'i 82-78 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip 4\'üncü galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım ise 4\'üncü lig maçında 3\'üncü kez yenildi.

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