Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75

Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL (DHA)
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha, Renaud Geller
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Brown 7, Peiners 16, Evans 8, Eric 10, McCallum, Kartal Özmızrak, Emircan Koşut, Kidd 8, Oğuz Savaş 6, Diebler 5, Doğuş Özdemiroğlu
OLYMPIAKOS: Spanoulis 7, Papanikolaou 11, Timma, Printezis 10, Milutinov 6, Williams-Goss 7, Toupane 5, Strelnieks 15, Vezenkov 2, LeDay 12
1\'İNCİ PERİYOT: 24-12
İLK YARI: 42-31
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53
THY Avrupa Ligi 15\'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Yunanistan\'ın Olympiakos takımını 79-75 mağlup etti.
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