T24 LogoT24 Logo
Spor

Darüşşafaka galibiyetle başladı

Paris Levallois - Darüşşafaka: 64-69 İSTANBUL, (DHA) - 7DAYS Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Darüşşafaka, deplasmanda Paris Levallois'ı 69-64 mağlup etti

12 Ekim 2017 02:52

Paris Levallois - Darüşşafaka: 64-69

İSTANBUL, (DHA) - 7DAYS Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Darüşşafaka, deplasmanda Paris Levallois\'ı 69-64 mağlup etti.
Palais des Sports Marcel Cerdan\'da oynanan mücadelenin ilk periyotunu Paris ekibi 23-13 önde kapattı. 2\'nci periyotta vites artıran Daçka, 28-18\'lik periyot skoruyla devreyi 41-41\'lik eşitlikle geçti. 3\'üncü periyodu 57-55 önde kapatan Daçka, mücadeleden de 69-64\'lük galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Paris ekibinden Klemen Prepelic olurken, Daçka\'da Scottie Wilbekin ve JaJuan Johnson 13\'er sayı üretti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Paris LevalloisDarüşşafakaDHAAvrupa KupasıGrubuPalaisSports Marcel CerdanParisDaçkaMücadeleninKlemen PrepelicDaçka Scottie WilbekinJaJuan Johnson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24