Darüşşafaka galibiyetle başladı

Paris Levallois - Darüşşafaka: 64-69

İSTANBUL, (DHA) - 7DAYS Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında Darüşşafaka, deplasmanda Paris Levallois\'ı 69-64 mağlup etti.

Palais des Sports Marcel Cerdan\'da oynanan mücadelenin ilk periyotunu Paris ekibi 23-13 önde kapattı. 2\'nci periyotta vites artıran Daçka, 28-18\'lik periyot skoruyla devreyi 41-41\'lik eşitlikle geçti. 3\'üncü periyodu 57-55 önde kapatan Daçka, mücadeleden de 69-64\'lük galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Paris ekibinden Klemen Prepelic olurken, Daçka\'da Scottie Wilbekin ve JaJuan Johnson 13\'er sayı üretti.