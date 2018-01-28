Darüşşafaka - TOFAŞ: 54-58

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 5, Bell 2, Sant-Roos 6, Johnson 19, Eric 13, Muhammed Baygül 6, Furkan Aldemir, Kartal Özmızrak, Okben Ulubay, Kidd 3, Emircan Koşut, Doğuş Özdemiroğlu

TOFAŞ: Henry 6, Crocker 15, Mejia 10, Morgan 15, Muhsin Yaşar, Kadji 8, Owens 4, Yiğit Arslan

1\'İNCİ PERİYOT: 11-13

İLK YARI: 22-26

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 36-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16\'ncı hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka\'yı 58-54 mağlup etti. Bu sonuçla, TOFAŞ 13\'üncü galibiyetini alırken, Darüşşafaka ise 7\'nci kez mağlup oldu.