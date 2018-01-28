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Spor

Darüşşafaka - TOFAŞ: 54-58

İSTANBUL, (DHA) SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 5, Bell 2, Sant-Roos 6, Johnson 19, Eric 13, Muhammed Baygül 6, Furkan Aldemir, Kartal  Özmızrak, Okben Ulubay, Kidd 3, E

28 Ocak 2018 20:51

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 5, Bell 2, Sant-Roos 6, Johnson 19, Eric 13, Muhammed Baygül 6, Furkan Aldemir, Kartal  Özmızrak, Okben Ulubay, Kidd 3, Emircan Koşut, Doğuş Özdemiroğlu
TOFAŞ: Henry 6, Crocker 15, Mejia 10, Morgan 15, Muhsin Yaşar, Kadji 8, Owens 4, Yiğit Arslan
1\'İNCİ PERİYOT: 11-13
İLK YARI: 22-26
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 36-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16\'ncı hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka\'yı 58-54 mağlup etti. Bu sonuçla, TOFAŞ 13\'üncü galibiyetini alırken, Darüşşafaka ise 7\'nci kez mağlup oldu.

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