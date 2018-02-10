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Spor

Darüşşafaka - Muratbey Uşak: 89-76

İSTANBUL, (DHA) SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Serhat Büker DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 25, Sant-Roos 10, Kidd 9, Bell 11, Eric 6, Okben Ulubay 16, Furkan Aldemir 10, Muhammed Baygül 2, Cummings, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiro

10 Şubat 2018 22:46

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Serhat Büker
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 25, Sant-Roos 10, Kidd 9, Bell 11, Eric 6, Okben Ulubay 16, Furkan Aldemir 10, Muhammed Baygül 2, Cummings, Kartal Özmızrak, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut
MURATBEY UŞAK: Hamilton 8, Calloway 5, Miller 15, Miles 16, Solomon 17, Şafak Edge 10, Tayfun Erülkü, Ofoegbu 5
1\'İNCi PERİYOT: 21-21
İLK YARI: 37-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18\'inci hafta maçında Darüşşafaka, kendi sahasında Muratbey Uşak\'ı 89-76 mağlup etti. Darüşşafaka ligde 11\'inci galibiyetini alırken, Muratbey Uşak 14. mağlubiyetini tattı.

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