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Spor

Darüşşafaka - Bayern Münih: 76- 74

İSTANBUL,(DHA) SALON: Volkswagen  HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Petros Papapetrou (Yunanistan) DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (24), Muhammed Baygül, Sant-Roos (4), Johnson (15),Eric (18), Kidd (8), Kartal Özmızrak, Cummings (3), Okbe

21 Mart 2018 02:24

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Volkswagen 
HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Petros Papapetrou (Yunanistan)
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (24), Muhammed Baygül, Sant-Roos (4), Johnson (15),Eric (18), Kidd (8), Kartal Özmızrak, Cummings (3), Okben Ulubay, Furkan Aldemir (1),Doğuş Özdemiroğlu (3)
BAYERN MÜNİH: Cunningham (20), Redding (15), Jovic (4), Barthel (6), Booker (12), Hobbs (2), Lucic (7), Dedovic (4), Gavel, Zirbes (4)
1\'İNCİ PERİYOT: 11-25
DEVRE: 30-47
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-63
5 FAUL ALAN: 36.50 Johnson (Darüşşafaka) 

ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, kendi evinde Alman ekibi Bayern Münih\'i 76-74 yenerek, seride1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 23 Mart Cuma günü Almanya\'da oynanacak. Yarı finaldeki 2 maç sonunda galibiyet sayılarının eşit olması halinde finale yükselecek takım, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul\'da yapılacak olan üçüncü müsabakada belli olacak.

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