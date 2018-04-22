Darüşşafaka - Banvit: 85-88

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Erşan Kartal, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Muhammed Baygül, Sant-Roos 4, Johnson 17, Eric 2, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut, Furkan Aldemir 6, Kartal Özmızrak 5, Okben Ulubay 12, Kidd 4, Cummings 7
BANVİT: Taylor 8, Rautins 21, Thomas 9, Caloiaro 13, Vidmar 8, Erkin Şenel, Rıdvan Öncel 13, Şehmus Hazer 4, Kulig 12
1\'İNCİ PERİYOT: 26-18
İLK YARI: 45-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-62
NORMAL SÜRE: 79-79
5 FAUL ALAN: 41.20 Sant-Roos (Darüşşafaka) - 38.14 Vidmar (Banvit)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26\'ncı hafta mücadelesinde Banvit, deplasmanda Darüşşafaka\'yı uzatmalar sonunda 88-85 mağlup etti.