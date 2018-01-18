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Spor

Darüşşafaka - ALBA Berlin: 82-70

İSTANBUL, (DHA) SALON: Volkswagen HAKEMLER: Joseph Bissang, Mario Majkic, Nick Van Den Broeck DARÜŞŞAFAKA: Kidd 5, Wilbekin 15, Kartal 2, Muhammed 8, Emircan, Cummings 10, Okben, Sant-Roos 11, Johnson 10, Bell 10, Eric 11 ALBA BERLIN: Saibou 4, Siva 21,

18 Ocak 2018 01:12

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Joseph Bissang, Mario Majkic, Nick Van Den Broeck
DARÜŞŞAFAKA: Kidd 5, Wilbekin 15, Kartal 2, Muhammed 8, Emircan, Cummings 10, Okben, Sant-Roos 11, Johnson 10, Bell 10, Eric 11
ALBA BERLIN: Saibou 4, Siva 21, Giffey 7, Schneider 7, Vargas, Grigonis 7, Clifford 8, Sikma 13, Peno 3
1\'İNCİ PERİYOT: 17-22
İLK YARI: 44-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-54

ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 3\'üncü hafta maçında Darüşşafaka kendi sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin\'i 82-70 yenerek 3\'te 3 yaptı. Almanya ekibi ise bu sonuçla gruptaki 2\'nci mağlubiyetini aldı.

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