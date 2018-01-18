Darüşşafaka - ALBA Berlin: 82-70

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Joseph Bissang, Mario Majkic, Nick Van Den Broeck

DARÜŞŞAFAKA: Kidd 5, Wilbekin 15, Kartal 2, Muhammed 8, Emircan, Cummings 10, Okben, Sant-Roos 11, Johnson 10, Bell 10, Eric 11

ALBA BERLIN: Saibou 4, Siva 21, Giffey 7, Schneider 7, Vargas, Grigonis 7, Clifford 8, Sikma 13, Peno 3

1\'İNCİ PERİYOT: 17-22

İLK YARI: 44-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-54

ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 3\'üncü hafta maçında Darüşşafaka kendi sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin\'i 82-70 yenerek 3\'te 3 yaptı. Almanya ekibi ise bu sonuçla gruptaki 2\'nci mağlubiyetini aldı.