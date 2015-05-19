Darth Vaderlı kask kampanyası



Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin kötü karakteri Darth Vader bu kez iyi bir amaç için görevde.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı'nın bisikletçileri kask takmaya teşvik etmek için Darth Vader'ın yer aldığı bir afiş hazırladı.

Berlin, Köln ve Münih'in de aralarında olduğu 6 kentte asılacak afişlerde Darth Vader eli belinde görülüyor. Darth Vader'ın yanında üstte “Efsane devam ediyor: Kaskım sağolsun” yazısı yer alırken altta “Her galakside geçerli. Bisiklet üstünde de…” ifadelerine yer veriliyor.

Afiş Twitter üzerinden bir hashtag kampanyası ile de desteklenecek. Kullanıcılar afiş önünde çektikleri fotoğraflarını #dankhelm hashtagi kullanarak paylaşacak ve istedikleri bir sınıf ya da kreş grubu için kask talebinde bulunacak. Ulaştırma Bakanlığı seçilecek sınıflara ücretsiz yaklaşık 1000 kask dağıtacak.

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt konuyla ilgili açıklamasında “Kask, güvenli bisiklet sürmenin bir parçası” dedi. Almanya'da bisiklet sürerken kask takma eğiliminin arttığını belirten Dobrindt bu eğilime ivme kazandırmak istediklerini belirtti.

Almanya'da bisiklet sürerken kask takmak yasal zorunluluk değil. Ulaştırma Bakanlığı'na ulaşan bilgilere göre geçen yıl bisiklet sürücülerinin yüzde 17'si kask kullandı. 6-10 yaş arasındaki çocukların yüzde 69'u kask takarken 17-30 yaş arasında kask kullanma oranı yüzde 7'de kaldı.