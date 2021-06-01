"Darth Vader Evi" satışa çıkarıldı

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Uzun yıllardır birçok Star Wars severin görüp hayran kaldığı ABD'nin Texas eyaletindeki ev satışa çıkarıldı.

Houston'da bulunan 650 metre karelik "Darth Vader Evi"nin satış fiyatı 4 milyon 300 bin dolar olarak belirlendi. Ev, ismini ön cephesinin ikonik kötü karakterin kaskına benzemesinden alıyor.

Ev, bin bin 500 metre karelik bir arazinin üzerinde bulunuyor.

1992'de inşa edilen evin 4 yatak odası, 5 tuvaleti ve 4 arabalık bir garajı bulunuyor.

"Darth Vader Evi"nin çevresinde bulunan evlerin en ucuzu 805 bin dolara, en pahalısı ise 2.7 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Bahsi geçen evin fiyatı ile komşu evlerin satış fiyatı arasında uçurum bulunuyor.