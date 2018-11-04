Darıca GB - Manisa BB: 0-0

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA)
STAT: Darıca 15 Temmuz
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Murat Taşçıkar (xx), Nurettin Taşkesen (xx)
DARICA GB: Ercüment (xx), Mehmet (xx), Eren (xx), Salih (x) (Dk. 46 Bünyamin xx), Raşit (xx) (Dk. 67 Oktay x), Zeki (xx), Aytaç (xx) (Dk. 72 Abdullah x), Kerem (xx), Uğur (xx), Tuncay (xx), Coşkun (xx)
MANİSA BŞB: Ersel (xx), Emir (xx) (Dk. 74 Fatih x), Onur (xx), Alper (xx) (Dk. 60 Umut x), Umut (xx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Artun (xx), Erhan (xx), Zafer (xx) (Dk. 85 Tayyib)
SARI KARTLAR: Zeki, Abdullah, Coşkun (Darıca) - Oğuzhan, Tayyib (Manisa)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 11\'inci hafta maçında Darıca Gençlerbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor 0-0 berabere kaldı.
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