T24 LogoT24 Logo
Spor

Darıca GB - Manisa BB: 0-0

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA) STAT: Darıca 15 Temmuz HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Murat Taşçıkar (xx), Nurettin Taşkesen (xx) DARICA GB: Ercüment (xx), Mehmet (xx), Eren (xx), Salih (x) (Dk

04 Kasım 2018 21:13

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA)

STAT: Darıca 15 Temmuz
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Murat Taşçıkar (xx), Nurettin Taşkesen (xx)
DARICA GB: Ercüment (xx), Mehmet (xx), Eren (xx), Salih (x) (Dk. 46 Bünyamin xx), Raşit (xx) (Dk. 67 Oktay x), Zeki (xx), Aytaç (xx) (Dk. 72 Abdullah x), Kerem (xx), Uğur (xx), Tuncay (xx), Coşkun (xx)
MANİSA BŞB: Ersel (xx), Emir (xx) (Dk. 74 Fatih x), Onur (xx), Alper (xx) (Dk. 60 Umut x), Umut (xx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Artun (xx), Erhan (xx), Zafer (xx) (Dk. 85 Tayyib)
SARI KARTLAR: Zeki, Abdullah, Coşkun (Darıca) - Oğuzhan, Tayyib (Manisa)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 11\'inci hafta maçında Darıca Gençlerbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor 0-0 berabere kaldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol POLATDARICA Kocaeli DHA STAT DarıcaTemmuz HAKEMLER Cihan AydınMurat TaşçıkarNurettin TaşkesenGB ErcümentMehmetErenSalihDkBünyaminRaşitOktayZekiAytaçAbdullahKeremUğurTuncayCoşkunBŞB ErselEmir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24